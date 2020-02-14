اخبار السعوديه

استعلام عن إيداع حساب المواطن برقم الهوية الوطنية للدفعات القادمة من البرنامج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

العديد من المستفيدين  يبحثون عن رابط خدمة استعلام عن إيداع حساب المواطن برقم الهوية الوطنية من اجل معرفة مواعيد الدفعة القادمة وجميع الدفعات بشكل عام حيث تحرص الحكومة علي نزول رواتب المواطنين السعوديين في الموعد المحدد لكي يتمكنوا من الحصول علي قيمة المبلغ المستحق في اسرع وقت ممكن عقب التسجيل في حساب المواطن مباشرةً، حيث سنقدم لمتابعينا الكرام في موقع اعرف نيوز خطوات الاستعلام عن حساب المواطن لكي يتمكن الجميع من معرفة تاريخ نزول القبض لهذا الشهر.

استعلام عن إيداع حساب المواطن برقم الهوية

نوضح لمتابعينا الكرام عبر موقع جريدة اعرف كورة الإخبارية، خطوات استفسار عن حساب المواطن برقم الهوية وذلك لكي يتمكنوا من معرفة كافة البيانات المطلوب معرفتها من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح.

  1. الدخول علي الموقع الرسمي لحساب المواطن.
  2. كتابة رقم الهوية الوطنية.
  3. كتابة الرقم السري.
  4. كتابة رمز التحقق.
  5. النقر علي إيقونة تسجيل دخول.
  6. اختيار خدمة الاستعلام عن حساب مواطن برقم الهوية.
  7. النقر علي أيقونة بحث.
  8. سوف تظهر نتيجة البحث عن هذه الخدمة.

وفي ختام تقريرنا حول موعد صرف حساب المواطن اليوم بانه تم تحديد الموعد النهائي والمعروف بين أبناء الشعب السعودي بانه سيكون في اليوم العاشر من هذا الشهر وهنا يمكن لجميع المستحقين الذهاب إلي اقرب بنك سعودي من اجل الحصول علي الراتب الشهري من البرنامج.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا