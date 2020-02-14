الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة عبر موقع بوابة وزارة العمل السعودية

موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي يوفر خدمة الاستعلام عن بلاغ الهروب، لجميع المواطنين من اصحاب الاعمال في المملكة العربية السعودية، حيث يجد الكثير من الكفلاء السعوديين وغير السعوديين بعدم حضور العامل او الموظف الي العمل لمدة طويلة وذلك يقلقه بانه مسجل في بطاقة اقامته ورخصة العمل اسم منشاته وهذا يعرضه للخطر لذلك يجب عليه تبليغ السلطات السعودية علي الفور وهنا يجب علي أصحاب الشركات والمؤسسات الذهاب الي اقرب فرع من فروع مكتب العمل ووزارة الداخلية من اجل تقديم طلب من اجل رفع المسئولية عنه، لذلك سوف نوضح لحضراتكم خطوات كيفية الاستعلام عن بلاغ هروب عامل او موظف بشكل الكتروني.

الاستعلام عن بلاغ الهروب

للاجابة علي كيف اعرف ان علي بلاغ هروب من الكفيل يجب علي المُستعلم الدخول علي بوابة وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه السعودي من اجل الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة من خلال الخطوات الموضحة لكم عبر النقاط التالية.

الدخول علي موقع بوابة وزارة العمل السعودية. تسجيل دخول من خلال كتابة اسم المستخدم والرقم السري. اختيار خدمة الاستعلام عن وافد من قائمة الاستعلامات الإلكترونية. كتابة رقم الإقامة، أو رقم الحدود، أو رقم الجواز. كتابة رمز التحقيق. الضغط على كلمة بحث. سوف تظهر لك نتيجة خدمة استعلام عن وافد هارب علي الفور.

عقب ظهور كافة البيانات المطلوبة يمكن بكل سهولة الانتقال الي اي خدمة اخري عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية.