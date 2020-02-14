“خطوات” استعلام اعفاء بنك التسليف برقم الهوية الوطنية الكترونيًا

نقدم لمتابعي موقع اعرف كورة خطوات استعلام اعفاء بنك التسليف برقم الهوية الوطنية لجميع المواطنين السعوديين بالاراضي الحجازية، حيث اتاحت البنك السعودي للتسليف والادخار هذه الخدمة الالكترونية لكي يتمكن اهالي المقترض المتوفي من تقديم طلب اعفاء من بنك التسليف، حيث سنوضح لمتابعينا الكرام خطوات بدء الإجراءات بشكل صحيح من اجل الحصول علي طلب الاعفاء في اسرع وقت ممكن.

استعلام اعفاء بنك التسليف برقم الهوية

للحصول على الإعفاء من تسديد باقي الأقساط من القروض يجب الدخول علي بوابة بنك التسليف الالكترونية من اجل ملئ البيانات بداخل النموذج الموجود علي البوابة الالكترونية، حيث يلزم علي كل مقترض من استيفاء جميع الاوراق بشكل سليم من خلال احضار المستندات التالية.

بطاقة رقم الهوية نقوم باحضار نسخة منها.

مرادفات راتب المقترض المتقدم علي الطلب الاعفاء.

إرفاق الكارت الخاص بالعائلة.

احضار التقرير الطبي للشخص المتقدم.

وفي الختام توقيع المقترض على طلب اعفاء بنك التسليف مرفق معه رقم الهوية وتاريخ اليوم.

إرسال الأوراق الي الديوان الملكي السعودي عبر البريد الممتاز التابع لهيئة البريد من ثم نتظر اسبوع من اجل الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف برقم الهوية.

ومن اجل الاستفسار عن اعفاء بنك التسليف برقم الهويه يجب الدخول علي رابط وزارة المالية السعودي من اجل الاطلاع علي حالة الطلب المقدم الي الديوان.