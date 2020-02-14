شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏سفير الصين يوجه الشكر للمملكة على رعايتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشين وي تشينغ، رسالة شكر للمملكة، من خلال فيديو تظهر فيه أسرته وأفراد من الجالية الصينية. وقال تشينغ: «أنا وزوجتي وزملائي بالسفارة ومنسوبو الشركات الصينية العاملة في المملكة الصديقة نقول لكم: شكراً السعودية».

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