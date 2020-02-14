شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك خالد بن عبد العزيز خلال ترأسه مجلس الوزراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت صورة نادرة عن لقطة تاريخية للملك خالد بن عبد العزيز –طيب الله ثراه – أثناء ترأسه جلسة مجلس الوزراء الإعتيادية . وأظهرت الصورة الملك خالد –رحمه الله – وهو على رأس الإجتماع بين وزراء حكومة المملكة أثناء مناقسة قضايا الدولة قبل صدور القرارات .

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