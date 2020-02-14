شكرا لمتابعة خبر عن العثور على الطفلة لين الأحمري مفقودة ضاحية لبن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية عثرت ظهر اليوم الجمعة على الطفلة لين الأحمري التي فقدت أمس في ظروف غامضة.
وينتظر أن تصدر الجهات الأمنية ف يالرياض، بياناً لتوضيح تفاصيل اختفائها والعثور عليها.
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