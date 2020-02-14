شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فوضى عارمة لمركبات تسير عكس الإتجاه تُسفر عن تصادم مروع بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وثقت كاميرات المراقبة مشهد فوضوي لعدد من المركبات سارت عكس الإتجاه على طريق سريع في أحد أحياء الرياض ، ما أسفر عن وقوع حادث تصادم لسيارة عائلية فضلاً عن إرتباك الحركة المرورية .
وأظهر الفيديو سيارة وهي تتحرك من شارع فرعي لتسير عكس الإتجاه ، فيما قامت سيارت أخرى بنفس المخالفة ليصب الجميع في الطريق السريع بعشوائية غريبة دون مراعاة تعرضهم وتعرض الآخرين للمخاطر .
وقامت السيارة العائلية بالتحرك أيضاً عكس الإتجاه ما أسفر عن وقوع حادث تصادم ، فيما لم يتم الكشف عن وقوع إصابات .
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