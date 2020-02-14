شكرا لمتابعة خبر عن شرطة عسير توضح ملابسات فيديو «داهس زوجته» في خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، بأن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة للدهس المتعمد يعود إلى قضية باشرتها شرطة محافظة خميس مشيط مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/١/١١هـ . وأضاف المتحدث، أن الزوجة تعرضت للدهس العمد من قبل زوجها لخلاف عائلي بينهما ، وتم في حينه إسعافها للمستشفى ومباشرة إجراءات الضبط الجنائي بالقبض على المتهم ، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر ، وجرى ايقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه . اقرا ايضا:

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