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ستون متدرب يتدربون على صيانة الجوال بنادي عمر

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الرياض - علي القحطاني - تدرب اكثر من ستون متدرب على صيانة الجوال في نادي الحي بمدرسة عمر بن الخطاب بالحوية شمال الطائف ، حيث تمكن من معرفة فك وتركيب أجهزة الجوال وبرمجتها .

كما تعرف المتدربين على كيفية معرفة جودة القطع وشراءها من الشركات المصنعة لها.

البرنامج التدريبي الذي استمر طيلة اسبوعين اختتم بحضور مشرف أندية مدارس الحي الاستاذ عزيز الشريف والمشرف المتابع للنادي الاستاذ دخيل الشعلان وقائد النادي تركي المالكي وتسليم الشهادات للمتدربين ودرع تذكاري للمدرب .

فيما عبر المتدربين عن شكرهم لأندية مدارس الحي وللمدرب المهندس براء سامي على ماقدم لهم من معلومات قيمة تؤهلهم الدخول الى سوق العمل وطرق ابواب الرزق.

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