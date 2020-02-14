آخر تطورات واقعة إطلاق النار في حي الشاطئ بجدة .. الجهات الأمنية تغادر المكان فجأة في ظروف غامضة دون القبض على مطلق النار

حصلت مصادر على معلومات حصرية جديدة في واقعة إطلاق النار بحي الشاطئ في جدة، قبل قليل، الأمر الذي أثار الفزع والرعب بين نفوس المواطنين. وأن الأجهزة الأمنية حضرت إلى الموقع وظلت لمدة ساعتين ثم غادرت بشكلٍ مفاجئ وفي ظروف غامضة دون القبض على مطلق النار.

وأثارت الواقعة علامات الاستفهام بين سكان الحي، خاصة بعد مغادرة الشرطة المفاجئ رغم العثور على طلقات نارية خارج مكان سكن مطلق النار. وكان شهود عيان أكدوا في وقت سابق، أن السكان فوجئوا بإطلاق الأعيرة النارية، الأمر الذي تسبب في هلع بين سكان الحي . وأوضح الشهود أن الشخص مطلق النار كان يبدو عليه أنه في حالة غير طبيعية، فتم إبلاغ الجهات الأمنية التي تأخرت في الحضور لأكثر من نصف ساعة. وأشاروا إلى أن مطلق النار دائما ما يجلب نساء في سكنه الخاص الذي يقع بجانب مدرسة أطفال بالحي.