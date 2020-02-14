سماع دوي إطلاق نار في حي الشاطئ بجدة يثير فزع السكان ومصادر تكشف التفاصيل-صور

سُمع دوي إطلاق نار في حي الشاطئ بجدة قبل قليل ما أثار حالة من الفزع بين السكان حسب ما أفاد “شهود عيان”. وقال أحد السكان “شاهد عيان” في تصريحات له: أن “السكان تفاجئوا بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية أثارت الفزع والهلع خاصة بين الأطفال”. وأشار إلى أن الشخص الذي أطلق الأعيرة النارية عزابي وكان يبدو عليه أنه في حالة غير طبيعية. مضيفا أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية التي تأخرت في الحضور لأكثر من نصف ساعة .

لافتا إلى أن الجهات الأمنية حضرت وطوقت المكان ولا تزال تنتظر أمر من أجل اقتحام السكن. كما أكد أحد السكان: أن “الشخص الذي أطلق النار مواطن دائما يجلب نساء داخل السكن الخاص به والذي يقع بجانب مدرسة أطفال بالحي” وهو الأمر الذي يستنكره جميع السكان.