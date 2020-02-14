السعودية اليوم / يونيسف تقدم معونات الشتاء إلى 142 ألف طفل في لبنان يعانون ظروفًا صعبة



بيروت 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان أنها قدمت معونات الشتاء إلى 142 ألف طفل لبناني وسوري وفلسطيني ، يعانون ظروفًا إنسانيةً صعبةً.

وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم أنها وزعت إلى جانب معونات الشتاء ، وقود لتدفئة 560 مدرسة حكومية في المناطق الجبلية والمرتفعة ، تابعة لوزارة التربية اللبنانية.

ولفت البيان الانتباه إلى أن يونيسف قدمت المساعدات، مع وصول موجة العواصف والثلوج والأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة المتجمدة إلى مستويات قياسيّة في لبنان هذا الشتاء.

وذكر أن المنظمة الأممية قدّمت رزم الملابس الدافئة ومساعدات نقدية لفصل الشتاء إلى 142 ألف طفل من الأطفال اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين الذين يعانون ظروفًا صعبة، في هذا الموسم.

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13:49ت م

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