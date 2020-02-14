السعودية اليوم / السفير السليم يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جزر سليمان



هونيارا 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

قدم السفير مساعد بن إبراهيم السليم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى جزر سليمان إلى فخامة السير ديفيد وناجي حاكم عام جزر سليمان، وذلك في مراسم خاصة أجريت الليلة الماضية في قصر الحاكم العام بالعاصمة هونيارا.

ونقل السفير السليم لفخامته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

فيما حمّل الحاكم ديفيد وناجي، السفير السليم تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد متطلعًا إلى مزيد من التعاون وتنمية العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

// انتهى //

13:12ت م

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هونيارا 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسقدم السفير مساعد بن إبراهيم السليم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى جزر سليمان إلى فخامة السير ديفيد وناجي حاكم عام جزر سليمان، وذلك في مراسم خاصة أجريت الليلة الماضية في قصر الحاكم العام بالعاصمة هونيارا.ونقل السفير السليم لفخامته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والعافية ولشعب جزر سليمان المزيد من التقدم والازدهار.فيما حمّل الحاكم ديفيد وناجي، السفير السليم تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد متطلعًا إلى مزيد من التعاون وتنمية العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.// انتهى //13:12ت م0039

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