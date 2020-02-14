السعودية اليوم / مدير جامعة شقراء : المجلس الجديد يتيح للجامعات تنمية وإدارة مواردها



الرياض 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

رفع معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله - بمناسبة تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد.

وقال معاليه: "يأتي تشكيل أول مجلس للجامعات ليؤكد توجهات الدولة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، لكون الجامعات

وأبان أن المجلس الجديد يعمل على تنظيم الجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية في المملكة ويتيح لها التميز وفق معطياتها وإمكاناتها، وحسب ما تمتلكه من موارد وكفاءات بشرية، موضحاً أن اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية التي أقرها المجلس نصت على التوسع في الاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة، كما أن اللوائح أقرت قبول التبرعات والهبات وسمحت بإدارة الأوقاف، إلى جانب إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.

وأشار إلى أن الأنظمة واللوائح تعملان على الاستقلالية المنضبطة للجامعات، وبأن تدير كل جامعة مواردها بنفسها مما يسهم في الاستقلالية المالية والإدارية تحت إشراف مجلس للأمناء في كل جامعة، وهذا يقود إلى الحوكمة والشفافية المالية والإدارية والأكاديمية.

وأكد مدير جامعة شقراء أن خطوات استثمار الموارد الذاتية، وإقامة الأوقاف وتأسيس الشركات وتنفيذ المشروعات الذاتية للجامعة سيكون من التطور النوعي في التعليم الجامعي، الذي تسعى أجهزة الدولة إلى تحقيقه، ويمكن الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتخصصات المهنية المسقبلية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة القريبة.

//انتهى//

12:35ت م

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الرياض 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسرفع معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله - بمناسبة تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد.وقال معاليه: "يأتي تشكيل أول مجلس للجامعات ليؤكد توجهات الدولة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، لكون الجامعات السعودية هي بيوت الخبرة القادرة على تحقيق مستهدفات الرؤية، ومن أجل تحويل الجامعات إلى مؤسسات علمية قادرة على تقديم التميّز والجودة، وإدارة وتنمية مواردها المالية، مع رفع كفاءة الإنفاق لديها".وأبان أن المجلس الجديد يعمل على تنظيم الجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية في المملكة ويتيح لها التميز وفق معطياتها وإمكاناتها، وحسب ما تمتلكه من موارد وكفاءات بشرية، موضحاً أن اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية التي أقرها المجلس نصت على التوسع في الاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة، كما أن اللوائح أقرت قبول التبرعات والهبات وسمحت بإدارة الأوقاف، إلى جانب إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.وأشار إلى أن الأنظمة واللوائح تعملان على الاستقلالية المنضبطة للجامعات، وبأن تدير كل جامعة مواردها بنفسها مما يسهم في الاستقلالية المالية والإدارية تحت إشراف مجلس للأمناء في كل جامعة، وهذا يقود إلى الحوكمة والشفافية المالية والإدارية والأكاديمية.وأكد مدير جامعة شقراء أن خطوات استثمار الموارد الذاتية، وإقامة الأوقاف وتأسيس الشركات وتنفيذ المشروعات الذاتية للجامعة سيكون من التطور النوعي في التعليم الجامعي، الذي تسعى أجهزة الدولة إلى تحقيقه، ويمكن الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتخصصات المهنية المسقبلية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة القريبة.//انتهى//12:35ت م0037

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