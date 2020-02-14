السعودية اليوم / وفاة ستة من عناصر الفرق الطبية وإصابة 1716 بوباء كورونا المستجد في الصين



بكين 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

توفي ستة من العاملين في المجال الصحي جراء فيروس كورونا المستجد في الصين، فيما اصيب أكثر من 1716 آخرين بالوباء - وفق حصيلة أعلنتها الحكومة الصينية -، مسلطةً الضوء على المخاطر التي تواجهها الطواقم الطبية في المستشفيات ولا سيما مع النقص في الأقنعة والملابس الواقية.

وصدرت هذه الأرقام بعد أسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول من حذّر في ديسمبر من وباء كرورونا.

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11:59ت م

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