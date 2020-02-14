السجل التجاري للزوجة هل يوقف دعم حساب المواطن ؟

2020-02-14

متابعات الخليج 365 – الرياض

شدد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة الإفصاح عن كل أنواع الدخل بما فيها أرباح السجل التجاري للزوج أو الزوجة أو أي من التابعين.

وتلقى حساب متابعات الخليج 365 سؤالًا من أحد المستفيدين قال فيه : هل إذا قدمت على سجل تجاري للزوجة يتوقف دعم حساب متابعات الخليج 365 عني وعن أولادي؟

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وردت خدمة المستفيدين بالقول : يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.

وتابعت أنه في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ.

ويتم دراسة الأهلية بعد تحديث بيانات الدخل حيث تعلن نتائج الأهلية قبل كل دورة دفع.

يأتي هذا فيما تتواصل عملية التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 في دفعة إبريل المقبل حيث من المنتظر الإعلان عن نتائج الأهلية في دورة مارس خلال أيام.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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