الجبير في رومانيا.. إشادة بالعلاقات وتأكيد على دعم الفلسطينيين

2020-02-14

متابعات الخليج 365 – ترجمة: منة الله أشرف

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، بالعلاقات السعودية الرومانية، خلال مشاركته في ندوة بجامعة كارول الأول في العاصمة الرومانية بوخارست أمس الخميس.

ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية للبلاد؛ احتفالًا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة ورومانيا، وخلال الندوة سلط الضوء على جهود المملكة لتحقيق الأمن الإقليمي والعالمي.

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وعلى هامش زيارة الجبير لرومانيا، تطرقت المناقشات إلى الوضع الفلسطيني الإسرائيلي، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع والتي تُسمى صفقة القرن.

وبحسب موقع ميدل إيست مونيتور، قال الجبير: إن الفلسطينيين رفضوا هذه الخطة وأوضحوا أنها لا تفي بمتطلباتهم، متابعًا: ونحن من واجبنا دعم الفلسطينيين.

وكانت رفضت السلطة الفلسطينية وجميع الفصائل الفلسطينية بشكل قاطع خطة صفقة القرن المتحيزة بشكل كامل لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلية، كما رفضتها أيضًا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وكانت أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا بعد الإعلان عن الصفقة الشهر الماضي، قالت فيه إنها تقدر جهود الإدارة الأمريكية لتطوير خطة سلام شاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي معربة عن دعمها للفلسطينيين.

وكان التقى الجبير في وقت سابق من الزيارة مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس رومانيا وحكومتها وشعبها وكذلك تمنياتهم بالتقدم والازدهار والاستقرار.

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