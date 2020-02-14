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أسعار العملات اليوم في المملكة العربية السعودية الجمعة 14 فبراير 2020

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ننشر لكم اليوم من خلال موقعنا أسعار العملات في ليوم الجمعة 14 فبراير 2020 ومن أهمهم الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودية حيث سجل الدولار الأمريكي نحو 3.75 ريال سعودي، بينما سجل الجنيه المصري 0.24 ريال سعودي، وننشر إليكم اليوم بعض العملات مع أخر تحديث لها.

أسعار العملات اليوم في المملكة العربية السعودية

سعر الدولار الأمريكي:

1 دولار أمريكي سجل 3.75 ريال سعودي

سعر اليورو:

1 يورو سجل 4.10 ريال سعودي

سعر الجنيه الإسترليني:

1 جنيه إسترليني سجل 4.86 ريال سعودي

سعر الدولار الكندي:

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1 دولار كندي سجل 2.83 ريال سعودي

سعر دولار أسترالي:

1 دولار أسترالي سجل 2.53 ريال سعودي

سعر ين ياباني:

1 ين ياباني سجل 0.03 ريال سعودي

سعر الجنيه المصري:

1 جنيه مصري سجل 0.24 ريال سعودي

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