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رياح وغبار تحد الرؤية على الرياض ومكة المكرمة
متابعات الخليج 365 – الرياض
حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من نشاط في الرياح السطحية مصحوبًا بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على عدد من محافظات منطقة الرياض.
وقال الإنذار المبكر إن هذه الحالة سوف تمتد من الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة من مساء نفس اليوم.
وفي مكة المكرمة حذر الإنذار المبكر من نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الثامنة من مساء الجمعة خاصة على أضم وميسان.
كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية وذلك على محافظة الطائف مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 9 من مساء اليوم.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية.
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