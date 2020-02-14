الحصيني : حالة ممطرة خفيفة وسريعة اعتبارًا من السبت

2020-02-14

متابعات الخليج 365 – الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية، عبدالعزيز الحصيني، رحيل الكتلة القطبية عن المملكة اليوم الجمعة مع دخول مرحلة جديدة من البرودة لكن بدرجة أقل.

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وقال الحصيني : من يوم السبت متوقع حالة ممطرة خفيفة وسريعة والتوقعات متوسطة المدى تبشر بالخير بإذن الله.

يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل). فيما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية وذلك على محافظة الطائف مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 9 من مساء اليوم.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية.

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