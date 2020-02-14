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أمطار رعدية على الطائف حتى التاسعة مساءً

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2020-02-14

أمطار رعدية على الطائف حتى التاسعة مساءً

امطار الطائف

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متابعات الخليج 365 – واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية وذلك على محافظة الطائف مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 9 من مساء اليوم.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

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