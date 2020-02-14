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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس صربيا

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2020-02-14

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس صربيا

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متابعات الخليج 365 – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس اليكسندر فوتيتش رئيس جمهورية صربيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس اليكسندر فوتيتش رئيس جمهورية صربيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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