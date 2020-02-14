ثعبان ضخم انقض على ’’تمساح شرس’’ وحينما أوشك على افتراسه كانت الصدمة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب! (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - أسد مفترس خرج للصيد باكرًَا فأصبح هو الفريسة بعدما تواجه مع حيوان شرس.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة أسد مفترس يلتهم طفلًا من قبضة والده خلال لحظات.. وعندما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب

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