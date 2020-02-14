شكرا لقرائتكم خبر عن أسد مفترس يلتهم “خنزير ضخم“ في أقل من دقيقة.. وحينما أوشك على افتراسه كانت النتيجة صادمة! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في هذا الفيديو المخيف، أسد جائع شديد الشراسة، وخنزير بري جبان اختبأ في حفرة بالأرض، وظل يصرخ ويرتعش، بينما كان الأسد يسحبه من فمه وأنفه بقوة وعنف، ثم يقبض على رقبته الضخمة ليسد به جوعه في إحدى غابات جنوب إفريقيا.

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وتحت عنوان "الطبيعة الحقيقية ليست كما ظهرت في فيلم الأسد الملك"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: في فيلم "الأسد الملك" كان الخنزير البري "بومبا" صديقاً لـ"الأسد الملك" الشهير "سيمبا"، لكن هذا لا يحدث في الطبيعة الحقيقية كما يكشفها هذا الفيديو.

وقد التقط السائح الأمريكي جيمسون أراديلون (21 عاماً) الفيديو يوم 5 يناير الجاري في حديقة كروجر الوطنية بجنوب إفريقيا، حين كان مع بعض أصدقائه في جولة بسيارة جيب.

وفي بداية الشريط، نشاهد أسداً في حفرة وقد ظهرت قدماه الخلفيتان وذيله فقط، بينما نشعر أنه يصارع بعنف حيواناً ما في الحفرة، وبعد أقل من دقيقة، نشاهد الأسد وقد قبض بأنيابه بقوة على خطم خنزير بري، وبدأ يسحبه من داخل حفرة كان يختبئ فيها تحت الأرض.



وتزداد حدة الصراع قوة وعنفاً، مع صراخ الخنزير وارتعاش جسده وحوافره المتشبثة بالأرض؛ سعياً للنجاة من قبضة الأنياب القاتلة، لكن بلا جدوى، فقد تمكن الأسد من جره بعيداً عن الحفرة تماماً، قبل أن يقلبه ويقبض على رقبته، ثم يخنقه ويقتله، ليصبح الوجبة القادمة للأسد الجائع.

ويعلق " أراديلون" قائلاً: "هذا أحد المشاهد النادرة، فقليلاً ما نشاهد صراعاً بين أسد وخنزير بري"، ويضيف: "رغم أن الخنزير حيوان عدواني ويمتلك زوجين من الأنياب الحادة في فمه، يستخدمها لتمزيق أعدائه، لكنه هنا كان خائفاً ويرتعش من الأسد الشاب، الذي أظهر قوة شديدة في الصراع".

وتقول الصحيفة: إن ثلاثة حيوانات تستطيع صيد الخنزير البري، وهي الأسد والحية الضخمة والنسور.