صور.. انطلاق مناورات التمرين السعودي الباكستاني المشترك “الصمصام 7”

شهد ميدان شمال 2 بمحافظة حفر الباطن، اليوم الخميس، انطلاق مناورات التمرين السعودي الباكستاني المشترك للقوات البرية “الصمصام 7″، وذلك بحضور عدد من كبار ضباط ومسؤولي الجانبين. وفي كلمته خلال حفل انطلاق التمرين، أوضح قائد التمرين منصور القرني أن التمرين امتداد لسلسلة من التمارين المشتركة بين البلدين الشقيقين، ضمن الخطط التدريبية المعدة لتطوير ورفع مستوى كفاءة القوات.

كما أشار القرني إلى أن التمرين تضمّن مشاركة وحدة من مجموعة لواء الملك فهد السادس ذات الخبرة في عمليات “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل”، إلى جانب سرية من القوات الباكستانية ذات خبرة في مجال الحرب غير النظامية. من جهته، قدّم الجانب الباكستاني شكره للجانب السعودي على ما قدموا من تجهيزات لنجاح التمرين، الذي يعزز الخبرات بين القوات المشتركة، حيث يعد التمرين النسخة السابعة من التمارين التي يتم تنفيذها مع الجيش الباكستاني.