بـ”الركل” والضرب.. معلم عربي يعتدي على طالب بمسجد مدرسة في الخبر

يحقق مكتب تعليم محافظة الخبر، في واقعة اعتداء معلم من جنسية عربية على طالب سعودي بالمرحلة المتوسطة، بالضرب داخل مدرسة أهلية. وكان معلم وافد من جنسية عربية، انهال بالضرب على طالب في الصف الثالث متوسط، يدرس بإحدى المدارس الأهلية المعروفة بالخبر، محدثاً له إصابة بأسفل العين وبالوجه والأضلع، وتقدم والده بشكوى لمدير المدرسة عن الحادثة للتعامل معها وفق النظام.

وأوضح الطالب “راكان بن محمد”، الذي تعرض للضرب، لوالده أنه وزميل له كانا قد أنهيا الوضوء لصلاة الظهر في يوم الثلاثاء الماضي، وأثناء الاستعداد للصلاة في المسجد الخاص بالمدرسة حضر المعلم، وضربه على عينه ووجهه وركله على بطنه، ظناً منه أن الطالب هو من يضحك بالمسجد. وأكد المتحدث الرسمي بـ”تعليم الشرقية” سعيد الباحص لـ”سبق” أنه جار التحقق في الأمر ومعرفة الأسباب من خلال لجنة متخصصة من قسم القضايا بمكتب “تعليم الخبر”، حيث تعمل اللجنة على تقصي الحقائق، وسيتم التعامل معها وفق قواعد الإجراءات والأنظمة. وأكد “الباحص” أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية لديها مرجعية وآلية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب اتخاذها في مثل تلك الحالات لتحقيق بيئة تربوية آمنة مع الالتزام بالقيم والنظم المدرسية.