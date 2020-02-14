︎ . ???? نظرة عامة على استثمارات *الصندوق السيادي السعودي* تؤكد تطور أصول صندوق الاستثمارات العامة وذكاء القرار الاستثماري في شركات التقنية الواعدة ????????





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