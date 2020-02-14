السعودية اليوم / جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي التاسع بالشارقة



الشارقة 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

تُشارك جمعية الكشافة العربية

وأوضح مفوض تنمية المراحل بالجمعية عبدالله صالح الخضير ، أن مشاركة الجمعية في هذا اللقاء تأتي في إطار حرصها على تحقيق أهدافه بتوطيد أواصر الصداقة والأخوة ، وتبادل الخبرات والمعارف مع جوالة كشافة العالم .

وأفاد الخضير أن اللقاء يتضمن العديد من الفعاليات الكشفية والترفيهية والسياحية ومن أهمها زيارة دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، ومنطقة السيف التراثية، ومغامرات في الصحراء ، وزيارة الحديقة الجيولوجية، وبرج خليفة ، والقرية العالمية ، ومتحف الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، بالإضافة إلى القيام برحلة سفاري، وزراعة الأشجار.

كما ستشارك الجمعية في اليوم الشعبي لتبادل الثقافات يوم الاثنين القادم، حيث ستعرض نماذج من الأكلات والأزياء الشعبية، وصوراً عن التنمية بالمملكة ، وجهود الكشافة السعودية في خدمة الحجاج والمعتمرين ، وتنمية البيئة ضمن مجالات المشروع الكشفي العالمي " رسل السلام " .

// انتهى //

09:38ت م

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الشارقة 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واستُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية ، في اللقاء الكشفي الدولي التاسع، بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي انطلقت فعالياته أمس تحت شعار "الكل للشارقة ..الشارقة للكل" بمقر مفوضية كشافة الشارقة وبمشاركة 250 جوالاً من 94 دولة من مختلف أنحاء العالم.وأوضح مفوض تنمية المراحل بالجمعية عبدالله صالح الخضير ، أن مشاركة الجمعية في هذا اللقاء تأتي في إطار حرصها على تحقيق أهدافه بتوطيد أواصر الصداقة والأخوة ، وتبادل الخبرات والمعارف مع جوالة كشافة العالم .وأفاد الخضير أن اللقاء يتضمن العديد من الفعاليات الكشفية والترفيهية والسياحية ومن أهمها زيارة دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، ومنطقة السيف التراثية، ومغامرات في الصحراء ، وزيارة الحديقة الجيولوجية، وبرج خليفة ، والقرية العالمية ، ومتحف الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، بالإضافة إلى القيام برحلة سفاري، وزراعة الأشجار.كما ستشارك الجمعية في اليوم الشعبي لتبادل الثقافات يوم الاثنين القادم، حيث ستعرض نماذج من الأكلات والأزياء الشعبية، وصوراً عن التنمية بالمملكة ، وجهود الكشافة السعودية في خدمة الحجاج والمعتمرين ، وتنمية البيئة ضمن مجالات المشروع الكشفي العالمي " رسل السلام " .// انتهى //09:38ت م0015

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