شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مفقود «أم الجماجم» يروي تفاصيل أيام غيابه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى المواطن الذي تم العثور عليه بمنطقة صحراوية في قرية أم الجماجم في المجمعة بمنطقة الرياض، أمس الخميس، تفاصيل أيام فقدانه الثلاثة.

وأوضح المواطن في مداخلة هاتفية مع برنامج ” الراصد ” على فضائية الإخبارية، وهو مواطن مسنّ يعاني من أمراض الضغط والسكر، إنه عاش طيلة تلك الفترة على تناول التمر والخبز والماء الذي كان بالسيارة.

وأشار إلى أنه لم يبرح المكان الذي انغرست به سيارته في الرمال، حيث انقطع الإرسال والاستقبال عن هاتفه، ولم يكن أمامه إلا الانتظار حتى رأى طائرة شراعية تحلق باتجاهه فخرّ ساجدًا لله.