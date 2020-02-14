شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عارض صحي يمنع الشيخ علي الملا من إكمال الأذان بالحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسبب عارض صحي داهم شيخ المؤذنين علي الملا، في منعه من إكمال أذان العشاء أمس الخميس، في الحرم المكي؛ ليكمله بدلًا منه المؤذن هاشم السقاف.

وكشف مقطع فيديو، عن صوت الشيخ علي الملا مجهداً أثناء الأذان، ليتقدم الشيخ السقاف ويُكمل الأذان بصوته بدلًا من الشيخ الملا.