السعودية اليوم / الصين تعلن عن 121 وفاة و5090 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة إنه تم رصد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيسي في 13 من فبراير شباط و121 حالة وفاة جديدة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن إقليم هوبي، مركز التفشي في الصين، عن 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة في الإقليم.

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06:57ت م

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