شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عروسين بنفس اللحظة وهما في وضع حميمي داخل غرفة النوم.. والسبب صادم للجميع! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقى عروسان مصرعهما اختناقا بالغاز فى اليوم الثانى لزواجهما إثر تسريب غاز السخان أثناء نومهما داخل شقتهما بقرية نزلة بدوى التابعة لمركز ديروط فى محافظة أسيوط، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى ديروط المركزى.

قد يهمك ايضاً:

وفاة عروسين بنفس اللحظة وهما في وضع حميمي داخل غرفة النوم.. والسبب صادم للجميع!



سما المصري تستعرض مفاتنها لشرح التفاصيل الدقيقة عن ليلة الدخلة للعروسين!.. شاهد



نانسي عجرم تشعر بالقلق وجسمها النحيل يرتجف خوفا من مفاجأة قد تغير مسار القضية بعد تشريح جثة القتيل السوري بمنزلها!



أسد ينقض على فهد والأخير يباغته بطريقة مفاجئة.. شاهد لحظات صادمة ومرعبة (فيديو)



تخلصك من أمراض القلب والشرايين وتقضي على جميع أنواع السرطانات شاهد: نبتة موجودة في أسواق الخضروات يتجاهلها الكثير من الناس



عاجل: ضربات إيرانية خاطفة على إسرائيل وأهداف أمريكية.. والحرس الثوري يعلن اقتراب تحرير “القدس“



الإعدام رميًا بالرصاص بحق مسؤول كبير بسبب ذهابه لحمام عام!.. (تفاصيل صادمة)



طلب مفاجئ من عائلة الشاب السوري قتيل فيلا نانسي عجرم يقلب الأمور رأسًا على عقب



شاهد.. اصطدام 50 سيارة في حادث مروع بمدينة تبوك السعودية (فيديوهات)



أتراك “يهزون” ساحات الحرم المكي بهتافات سياسية تثير غضب السلطات السعودية .. وغضب يجتاح مواقع التواصل ! (شاهد)



حفل زفاف تاريخي للسعودية “معضولة عنيزة“ بعد 10 سنوات من سعيها الطويل للظفر بعريسها رغم معارضة عائلتها (شاهد صور)



الفريق علي محسن الاحمر يتسبب في اندلاع أول تمرد علني ضد جماعة الحوثي في قبيلة سنحان جنوب العاصمة صنعاء.. (تفاصيل)



شاهد اول صورة للكيبل البحري المقطوع أثناء اصلاحه في عمق مياه قناة السويس.. هل سينقطع الإنترنت من جديد؟



وكالة روسية تكشف لأول مرة أسرارا جديدة وخطيرة عن دوافع السعودية وراء استضافتها للجنرال علي محسن الاحمر



Advertisements

شاهد : رجل يقتل زوجته أمام مقر عملها في دبي بعد تلقيه رسالة نصية من مديرها.. ومفاجأة غير متوقعة عن محتواها (لن تصدق)



نصرالله يكشف “الطلب الغريب“ آخر ما طلبه منه قاسم سليماني قبيل مقتله بساعات!



نمر شرس ضد أسد جائع والنتيجة صادمة شاهد كيف كانت النهاية..!! (فيديو)



امرأة سعودية تختطف شابان سعوديان.. وبعد 20عامًًا كانت المفاجأة التي صدمت الجميع!



كاظم الساهر يقلد “جون سينا“ أمام الجمهور أثناء حفله بالرياض.. وماحدث بعد ذلك فاجأ الجميع (فيديو)



أول ظهور فاضح لخطيبة ‘‘الوليد مقداد’’ نجم طيور الجنة .. ومفاجأة مدوية بشأن هويتها وعمرها الحقيقي! (فيديو صادم)



أفعى عملاقة تبتلع كنغر بطريقة مرعبة.. وحينما شاهدتها امرأة بمنزلها كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو)



صادم: فتاة ‘‘عزباء’’ تعاشر الأسود المفترسة داخل عرينها.. شاهد كانت نهايتها ليلة خميس



مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم‘‘ : هذا الحاكم العربي طرطور أجرب وهكذا نهايته!



بيع فتاة في قمة الأنوثة والجمال لعصابات ‘‘الدعارة’’ في الخليج بهذا المبلغ الرخيص.. وما حدث لها في الليلة الأولى صادم للغاية!



بعد 4 أيام من الزفاف.. وفاة عروس أثناء العلاقة الحميمية مع العريس.. وكاميرا المراقبة توثق ‘‘مشاهد صادمة’’ من ليلة الدخلة





تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديروط، بوصول بلاغ من الأهالى بالعثور على عروسين متوفيان داخل شقتهما صبحية زفافهما بقرية نزلة بدوى التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقل فريق من مباحث المركز، والإسعاف، والحماية المدنية، والجهات المعنية، وبالمعاينة والفحص تبين صحة البلاغ وتبين وفاة “مصطفى يونس محمود شحاته، وعروسه” وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى ديروط المركزى.

وكشفت التحرات التى قام بها فريق مباحث المركز، أنه حال قيام أسرة العروسين للمباركة لهما فى صبحية العرس وبالطرق على الباب لم يرد أحد، فشكا فى الأمر، وبكسر الباب عثروا عليهما متوفيان، وأضافت التحريات وجود تسريب غاز من سخان الشقة، فاختنقا ونتج عنه وفاتهما أثناء نومهما.

حُرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بعرض الجثتين على الطب الشرعى، والتصريح بالدفن عقب صدور التقرير.

وكشف تقرير الطب الشرعى أن الوفاة نتيجة اختناق بالغاز، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.