أسعار نطاقات دوت كوم قد ترتفع 100%

︎ :

.

تقترب منظمة ICANN المسؤولة عن الإشراف على نطاقات المستوى العلوي من من الموافقة النهائية لارتفاع أسعار نطاقات الدوت كوم لأول مرة منذ ثمانية أعوام.

منذ عام 2012 أصبح السعر الرسمي لتسجيل نطاق دوت كوم هو 7.85 دولار، لكن عادة الشركات تفرض أسعار أقل أو قد تمنحه مجاناً في السنة الأولى وذلك لزيادة المنافسة.

حسب المقترح الجديد فإن سعر نطاق دوت كوم سيرتفع ليصبح بحدود 13.50 دولار وذلك خلال السنوات العشر القادمة.

Advertisements

بموجب الاتفاق الجديد فإن شركة Verisign التي تملك عقد الإشراف على نطاقات دوت كوم رفع سعرها بمعدل 7% سنوياً وذلك خلال السنوات العشر المقبلة ليصبح في حده الأقصى 13.50 دولار.

وينص الإتفاق أيضاً على منع إجراء أي رفع للأسعار في عامي 2024 و 2025.

ولاتأتي ارتفاعات الأسعار من منظمة ICANN بل من وزارة التجارة الأمريكية التي لديها بعض الأدوار الإشرافية أيضاً.

يذكر أن شركة Verisign قد بدأت بمفاوضاتها مع وزارة التجارة والحكومة الأمريكية لرفع الأسعار قبل عامين، لكن الآن اقتربت من إقرار الإتفاقية الجديدة وهي حالياً قيد الحصول على التقييمات والتعليقات قبل إعلان التقرير النهائي في مارس القادم,

