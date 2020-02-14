شركة شاومي تكشف عن سلسلة هواتف Mi 10 5G بسعر يبدأ من 570$

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كشفت شركة شاومي عن أحدث نسخها من سلسلة Mi ذات المواصفات الراقية بهاتفي Mi 10 و Mi 10 Pro واللذان يتشاركان بالعديد من المواصات الداخلية والخارجية.

حيث يبلغ قياس شاشة الـ OLED في كلا الهاتفين 6.67 بوصة وبدقة عرض 2340*1080 مع معدل تحديث 90 هيرتز، ويمكلك كلاهما كاميرا خلفية رباعية بعدسة رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل وقدرة على تسجيل فيديو بدقة 8K

على نطاق التشابة في المكونات الداخلية فكلاهما يدعم 5G وتقنية WiFi 6 وذاكرة عشوائية حتى 12 جيجا بايت.

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أما على مستوى الفروقات فإن Mi 10 Pro هو صاحب المواصات الأعلى بذاكرة تخزين داخلية حتى 512 جيجا بايت وبطارية 4500 مللي أمبير (أقل من بطارية Mi 10) مع تقنية شحن سريع بقدرة 50 واط، فيما تأتي الكاميرا الرئيسية 108 بكسل مع ثبيث بصري ثماني.

فيما تأتي العدسة الثانية مخصصة للبورتريه بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة غالق f/2.0 وعدسة ثالثة واسعة بدقة 20 ميجا بكسل ومستشعر FOV 117 درجة وعدسة مزدوجة بدقة 2 ميجا بكسل للعمق والتقاط التفاصيل الصغيرة عن قرب.

Mi 10

بينما Mi 10 يدعم ذاكرة تخزين داخلية حتى 256 جيجا بايت وبطارية بسعة 4780 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط..، وعلى نظاق الكاميرا الخلفية الرئيسة 108 ميجا بكسل فهي بثبيت بصري أقل من نسخة Pro.

السعر والتوفر في السوق

سيبدأ شحن نسخة Mi 10 باللون الأسود والأزرق والذهبي والأبيض في السوق الصيني بداية من الغد بسعر 570 دولار بينما نسخة Mi 10 Pro ستطرح في 17 فبراير باللونين الأبيض والأزرق بسعر 745 دولار أمريكي أما بالنسبة للإطلاق العالمي ربما قد تعلن عنه الشركة قريباً.

