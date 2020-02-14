فايروس كورونا يتسبب بإلغاء أكبر حدث عالمي للهواتف MWC 2020

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بعد انسجاب كبرى الشركات التقنية العالمية من كونجرس الهواتف العالمي MWC بنسخة العام الجاري 2020 قررت مؤسسة GSMA المنظمة لحدث الهواتف الذكية الأكبر عالمياً إلغاءه بسبب فايروس كورونا.

وجاء إلغاء المؤسسة لكونجرس الهواتف العالمي MWC 2020 في بيان رسمي قال فيه المدير التنفيذي John Hoffman بأن تفشي فايروس كورونا جعل أمر عقد الحدث في برشلونة مستحيلاً خلال الفترة المحددة من 24 إلى 27 فبراير الجاري.

وشدد البيان على أن قرار إلغاء الكونجرس أتى بداعي المحافطة على بيئة آمنة وصحية في الدولة المستضيفة وللضيوف والمشاركين بسبب تفشي فايروس كورونا الذي يشهده العالم وما يترتب عليه من الظروف المتعلقة بالسفر والتنقل والتي قد تعرض المشاركين لخطر الإصابة بالفايروس.

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مشيراً إلى أن هذه الأسباب أدت إلى استحالة عقد الموسسة لـ MWC لهذا العام، مع التنويه إلى أن شراكة GSMA ستيقى مستمرة مع الأطراف المستضيفة والمشاركة لعقد حدث MWC 2021 في برشلونة خلال العام المقبل.

فيما عبرت المؤسسة عن تعاطفها مع الأشخاص المصابين في الصين والأخرين المتواجدين في مناطق متفرقة من العالم.

وكانت كل من LG وإنتل وسوني وأمازون ونفيديا وفيفو والكثير من كبرى الشركات التي اعتدنا على مشاركتها في الحدث العالمي للهواتف بشكل مؤثر أعلنت انسحابها خلال الأيام الماضية.

والجدير بذكر ان أخر الاحصائيات حول تفشي كورونا أشارات إلى تخطي عدد المصابين 42 ألف مع ارتفاع أعداد الوفاة إلى 1000 شخص؛ أما على صعيد الدول فتشير الأرقام إلى أن 25 دولة على الأقل تم اكتشاف اصابات بالفايروس فيها.

