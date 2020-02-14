︎ :
.
أوضحت الجمعية الألمانية للروماتيزم، أن مرضى الروماتيزم أكثر عُرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالأصحاء؛ وذلك لأن أجسامهم تستجيب للملح على نحو أكثر حساسية.
وأضافت أنه يتعين على مرضى الروماتيزم الإقلال من الملح، حيث لا يجوز تناول الملح بكمية تزيد عن 5 جرامات يوميًّا، ما يعادل ملعقة شاي تقريبًا، وذلك وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. ولهذا الغرض ينبغي الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة كالبيتزا المجمدة.
ونظرًا لأن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم يزيد في حال ارتفاع نسبة الصوديوم وانخفاض نسبة البوتاسيوم في الجسم..، لذا يتعين على مرضى الروماتيزم الإكثار من الأغذية الغنية بالبوتاسيوم مثل البطاطس والموز والأفوكادو والبقوليات والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة.
وغالبًا ما يقترن الروماتيزم بأمراض أخرى، موضحة أن التهاب المفاصل الروماتويدي على سبيل المثال يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو ما ينطبق أيضًا على التهاب الفقار الروماتويدي المعروف باسم داء “بيشتيرو”.
وأضافت الجمعية أن الروماتيزم يرفع أيضًا خطر الإصابة بالتهاب دواعم السن، مؤكدة على أهمية أن يخضع المرضى لفحوصات دورية لاكتشاف الإصابة بهذه الأمراض في الوقت المناسب.
كانت هذه تفاصيل خبر مرضى الروماتيزم أكثر عُرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.