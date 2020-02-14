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محمد بن مسعود - الدمام - تغلب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم على نظيره العراقي بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن المعسكر الإعدادي في المنطقة الشرقية، والمقام تحضيرًا للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا في الدمام.
وأحرز هدف "الأخضر" المهاجم محمد مران في الدقيقة 25 من مجريات المباراة.
يُذكر أن مشاركة الأخضر السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.المنتخب السعودي
تحضيرًا للمشاركة في كأس العرب .. الأخضر الشاب يتغلب على العراق وديًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-13
تغلب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم على نظيره العراقي بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن المعسكر الإعدادي في المنطقة الشرقية، والمقام تحضيرًا للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا في الدمام.
وأحرز هدف "الأخضر" المهاجم محمد مران في الدقيقة 25 من مجريات المباراة.
يُذكر أن مشاركة الأخضر السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
11:56 PM
تغلب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم على نظيره العراقي بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن المعسكر الإعدادي في المنطقة الشرقية، والمقام تحضيرًا للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا في الدمام.
وأحرز هدف "الأخضر" المهاجم محمد مران في الدقيقة 25 من مجريات المباراة.
يُذكر أن مشاركة الأخضر السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.
، تحضيرًا للمشاركة في كأس العرب .. الأخضر الشاب يتغلب على العراق وديًا ،
المصدر : الخليج 365
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