محمد بن مسعود - الدمام - أدى رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة. وكان في استقباله عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.رئيس جمهورية غينيا رئيس جمهورية غينيا يؤدي مناسك العمرة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-14 أدى رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة. وكان في استقباله عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة. Advertisements 14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 12:54 AM أدى رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة. وكان في استقباله عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة. ، رئيس جمهورية غينيا يؤدي مناسك العمرة ،

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