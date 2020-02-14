وزير الخارجية يلتقي مفكرين وباحثين من مراكز ومعاهد أمريكية

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الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال زيارته للعاصمة واشنطن، عددًا من المفكرين والباحثين من مراكز فكر ومعاهد أمريكية.
ودار الحديث خلال اللقاء، حول أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في ظل مرور 75 عاماً على تأسيسها، واستعراض المحطات التي استطاعت من خلالها تلك العلاقات في ترسيخ أمن واستقرار المنطقة والعالم من الناحيتين الأمنية والاقتصادية، إضافة لاستعراض التحديات المشتركة، ومواقف المملكة منها.
حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
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