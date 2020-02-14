إعلان نتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض

ظهرت مساء اليوم (الخميس) نتائج انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وفاز بعضوية المجلس من فئة التجار: عجلان العجلان، وإبراهيم بن الشيخ، وعايض الوبري، وكريّم العنزي، ومصعب المهيدب، وسعود النفيعي.

أما فئة الصنّاع، فكان الفوز من نصيب: عبدالله العجلان، وسعد العجلان، ومحمد المرشد، وعبد الله الخريّف، ونايف العتيبي، ونايف الراجحي. وبلغ عدد الأصوات في الانتخابات 74474 ألف صوت، في حين بلغ عدد الناخبين 31893 ناخباً.