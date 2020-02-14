كشف معلومات جديدة حول حادثة دهس امرأة بشكل متعمد في “خميس مشيط”

كُشفت معلومات جديدة حول حادثة قيام زوج في منطقة “خميس مشيط” بدهس زوجته بشكل متعمد. وفي التفاصيل وفقًا لصحيفة “المرصد”، فإن الحادثة وقعت قبل خمسة شهور بسبب مشاكل بين الطرفين، وأن الزوجة تعمل مدرسة ، وأن زوجها يعاني من الديون بعدما تراكمت عليه، وأن لهم خمسة من الأبناء. وكان نشطاء التواصل الاجتماعي قد تداولوا على تويتر “فيديو” لرجل في منطقة خميس مشيط أنزل زوجته من سيارته وقام بدهسها ونتج عن ذلك تعرضها لإصابات.

وحصد “الفيديو” المثير للدهشة ومدته حوالي دقيقتين على 37 ألف مشاهدة. وأظهر “الفيديو” الزوج وهو يقود سيارة سوداء اللون على ما يبدو في منطقة خميس مشيط، ومن ثم أنزل زوجته وعاد بسيارته مسرعا وقام بدهسها بشكل متعمد وتعرضت لإصابات . بعد ذلك نزل الزوج من سيارته واقترب من زوجته الملقاة على الأرض وبدأ يتفحصها، فيما حضر مواطنون وتجمعوا في مكان الحادث.