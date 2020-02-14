استخدام الروبوت في عمليات استبدال مفصل الركبة في “مدينة سلطان للخدمات الإنسانية”

أطلق مركز الجراحات المتقدمة في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بمدينة الرياض، اليوم الخميس، برنامجًا متخصصًا لجراحات استبدال مفصل الركبة عن طريق تقنية الذراع الروبوتية. وتحسّن هذه التقنية الحديثة الآمنة من الأداء الوظيفي والحركة لركبة المريض مقارنةً بالجراحة التقليدية، ما يُسهم في تسريع فترة التعافي خلال فترة وجيزة ويقلل من المضاعفات الجراحية.

وتمكّن “تقنية الروبوت” الجرّاح من رؤية المنطقة التي يجري عليها الجراحة عبر الأبعاد الثلاثية، والتمييز بين الأنسجة المجاورة للركبة لتجنب تضررها، مع إجراء القطع العظمي للأجزاء التالفة من الركبة بدقة عالية. وتعد هذه التقنية الأحدث من نوعها في المملكة، حيث يتم إجراء الجراحات للمرضى الذين يعانون من آلام مفصل الركبتين والاحتكاك فيهما، مع توفير فريق طبي من أبناء المملكة يمتلك معايير عالمية.