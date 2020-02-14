مصادر: لا شبهة جنائية وراء وفاة “موظف بلدية مكة”

كشفت مصادر أن الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة، استبعدت أي شبهة جنائية وراء وفاة موظف بلدية مكة المكرمة، الذي فارق الحياة أثناء أداء مهامه مساء أمس الأول، ضمن حملة نفذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة. وقالت المصادر: شرطة العزيزية بمكة المكرمة، فتحت ملف تحقيق حول الحادثة في حينها، وحررت شهادة زملاء الموظف المتوفي؛ ومحاضر الضبط الخاصة بمرور العاصمة المقدسة، ثم أُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، التي أعادت الملف إلى الشرطة لعدم وجود شبهة جنائية، حتى الآن.
وأضافت: الموظف قام بركوب الشيول المتواجد في المصنع المخالف بعد فرار العمالة، في محاولة لتغيير مكانه، قبل انقلابه مما أدى إلى مصرعه، وذلك بشهادة زملائه الذين كانوا برفقته في الجولة البلدية. ولايزال جثمان الموظف في ثلاجة الموتى، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة، والانتهاء من إجراءات التحقيق بشكل كامل.
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