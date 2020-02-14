“الأرصاد”: تقلبات جوية على 9 مناطق بالمملكة بدءاً من السبت

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعها لحدوث تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة بدءاً من يوم السبت إلى الإثنين 15-17 فبراير 2020.

وأوضحت أن التقلبات تشمل فرصة لهطول الأمطار ويتوقع أن تكون أمطاراً رعدية..، وذلك على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية والشرقية والجوف وتبوك.

