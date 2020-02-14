شاهد.. سرقة بطريقة غريبة لسيارة “دينا” في الرياض

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تداول رواد مواقع التواصل، أمس الخميس، مقطع فيديو يظهر توثيق كاميرات المراقبة لسرقة “غريبة” لسيارة من نوع “دينا” بحي الرمال في الرياض.

وبحسب المقطع الذي نشره حساب “طرق الرياض” عبر “تويتر” فإن السيارة المسروقة تم سحبها من خلال سيارة أخرى من نوع إلنترا بيضاء اللون.

وأوضح الحساب أن السيارة موديل عام 1994، كما كشف عن رقم لوحات السيارة المسروقة لمن يدل عليها.