هل يمكن استخراج بطاقة الهوية الوطنية بالحجاب الملون ؟

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نفت الأحوال المدنية أمس الخميس، إمكانية استخراج بطاقة هوية للمرأة بالحجاب الملون، حيث أكدت على أهمية أن يكون الحجاب باللون الأسود.

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جاء ذلك ردًا على استفسار مواطنة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت فيه: “هل نظام الأحوال للنساء يسمح بالحجاب الملون؟!.

وردت الأحوال المدنية بقولها أنه : “يلزم أن يكون الحجاب أسود، نسعد بخدمتك”.

يذكر أن الأحوال المدنية، أعلنت في وقت سابق، عن فتح عدد من المكاتب النسائية بمنطقة مكة المكرمة في كل من العاصمة المقدسة (الجروشي)، جدة (الصفا)، والطائف؛ حيث تقدم جميع خدمات الأحوال المدنية الشاملة حتى تاريخ 30/ 5/ 1441، من الساعة 10 صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

