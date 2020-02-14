︎ :
.
نفت الأحوال المدنية أمس الخميس، إمكانية استخراج بطاقة هوية للمرأة بالحجاب الملون، حيث أكدت على أهمية أن يكون الحجاب باللون الأسود.
جاء ذلك ردًا على استفسار مواطنة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت فيه: “هل نظام الأحوال للنساء يسمح بالحجاب الملون؟!.
وردت الأحوال المدنية بقولها أنه : “يلزم أن يكون الحجاب أسود، نسعد بخدمتك”.
يذكر أن الأحوال المدنية، أعلنت في وقت سابق، عن فتح عدد من المكاتب النسائية بمنطقة مكة المكرمة في كل من العاصمة المقدسة (الجروشي)، جدة (الصفا)، والطائف؛ حيث تقدم جميع خدمات الأحوال المدنية الشاملة حتى تاريخ 30/ 5/ 1441، من الساعة 10 صباحًا حتى الثالثة عصرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يمكن استخراج بطاقة الهوية الوطنية بالحجاب الملون ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.