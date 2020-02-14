معلومات حصرية حول حادثة دهس امرأة بشكل متعمد في “خميس مشيط”

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معلومات جديدة وحصرية حول حادثة قيام زوج في مدينة “خميس مشيط” بدهس زوجته بشكل متعمد.

وفي التفاصيل، فإن الحادثة وقعت قبل خمسة شهور بسبب مشاكل بين الزوجين ونتج عن ذلك تعرض المرأة لإصابات ، فيما تماثلت للشفاء حسب ما أكده مصدر للصحيفة ، وأن الزوجة تعمل مدرسة و لهما خمسة من الأبناء ، وزوجها يعاني من الديون .

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وكان نشطاء التواصل قد تداولوا على تويتر “فيديو” لرجل في محافظة خميس مشيط أنزل زوجته من سيارته وقام بدهسها . وحصد “الفيديو” المثير للدهشة ومدته حوالي دقيقتين على 37 ألف مشاهدة.

وأظهر “الفيديو” الزوج وهو يقود سيارة سوداء اللون في خميس مشيط، ومن ثم أنزل زوجته وعاد بسيارته مسرعا وقام بدهسها بشكل متعمد .

بعد ذلك نزل الزوج من سيارته واقترب من زوجته الملقاة على الأرض وبدأ يتفحصها ، فيما حضر مواطنون وتجمعوا في مكان الحادث.



