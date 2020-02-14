حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة

︎ : . بمشيئة الله تعالى تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل. كما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية .





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