صورة.. مصرع وافد سقطت عليه معدة ثقيلة في حائل

لقي وافد مصرعه، اليوم الخميس، بعد سقوط مُعدّة ثقيلة عليه في منطقة صحراوية، قرب إحدى الكسارات غرب مدينة حائل.
وأوضح الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه على «تويتر»، أن فرق الإنقاذ باشرت بلاغًا عن سقوط مُعدّة ثقيلة على وافد، وتم التعامل مع الحالة وإخراج الشخص «مُتوفى».
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