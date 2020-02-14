تكليف اللواء الركن منصور العيسى نائبًا لرئيس الجهاز العسكري بـ«حرس الحدود»

أعلنت وزارة الحرس الوطنيين، اليوم الخميس، تكليف اللواء الركن منصور العيسى نائبًا لرئيس الجهاز العسكري بالوزارة، إضافة إلى مهام عمله السابقة.
وفي تصريحات لمناسبة اليوم الوطني، قال العيسى: «إن هذا اليوم يُمثل إنجازًا يرسى قواعد القوة والتلاحم والتطور لشعوبها»، لافتًا إلى أن هذا اليوم يتوج جهود ثلاثين عامًا من كفاح ونضال الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه؛ لإقامة كيان سياسي قوي أرسى فيه قواعد القوة والتلاحم بين أبناء دولة استطاعت في سنوات معدودة أن تتبوأ موقع الصدارة في قيادة العالم العربي والإسلامي.
وأضاف: «إن الملك عبدالعزيز، قاد هذه الدولة بإيمان راسخ برسالة التوحيد، دستوره كتاب الله وشريعته ونهجه صدق محبته لشعبه حتى سلمها من بعده لأبنائه الذين تعاقبوا على حكم هذه البلاد مستشعرين مسؤولية رعاية شؤون المسلمين، وخدمة مقدساتهم ومتجاوبين مع معطيات العصر وتغيراته؛ حتى استطاعوا بحسن سياستهم أن يديروا دفتها إلى بر الأمان متجنبين القلاقل والمحن في وقت تضطرب فيها أحوال الدول والكيانات السياسية المحيطة بهذه الدولة».
يشار إلى أن اللواء الركن منصور العيسى، يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمشتريات العسكرية.
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